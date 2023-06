Kommenden Dienstag muss sich Trump vor Gericht in Miami verantworten. Kurz vor dem Termin haben zwei seiner Anwälte ihr Mandat niedergelegt. »Heute Morgen haben wir unseren Rücktritt als Anwälte von Präsident Trump eingereicht. Wir werden ihn weder in dem angeklagten Fall noch in der Untersuchung vom 6. Januar länger vertreten«, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Jim Trusty und John Rowley am Freitag.

Trump kündigte in seinem Netzwerk Truth Social an, sein Fall werde künftig von Todd Blanche verhandelt – einem Anwalt, der ihn in einem separaten Verfahren in New York vertritt. Die überraschende Ankündigung von Trumps Anwälten könnte zu weiteren rechtlichen Komplikationen führen. Nach der Anklage schrieb der ehemalige Präsident in dem Netzwerk außerdem, dass er unschuldig sei.