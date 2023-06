Trump in Miami vor Gericht Angeklagter-in-Chief

Der Ex-Präsident muss in der Aktenaffäre erstmals vor Gericht erscheinen, die Polizei in Miami erwartet Proteste seiner treuesten Anhänger. Einige Hoffnungen setzen Trump und seine Anwälte offenbar in eine Bundesrichterin.

Aus Miami berichtet Roland Nelles