Zum Problem für seine Partei ist Joe Biden noch nicht geworden, zumindest nicht aufgrund der Aktenfunde. Aber das könnte bald folgen. Denn die Affären um die geheimen Dokumente in Bidens Haus in Delaware und in seinem Thinktank drohen die bisher ordentliche Bilanz des US-Präsidenten in der öffentlichen Wahrnehmung zu überlagern. Selbst die Tatsache, dass Biden im Gegensatz zu seinem Vorgänger Donald Trump mit den Behörden kooperiert und freiwillig die Standorte durchsuchen lässt, ändert daran überhaupt nichts.