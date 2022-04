Zwei Tage nach der US-Wahl vom 3. November 2020 soll Donald Trumps ältester Sohn dem damaligen Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, nach CNN-Recherchen eine Nachricht, in der es darum gegangen sein soll, seinen Vater an der Macht zu halten. Die Stimmauszählung war zu diesem Zeitpunkt noch in vollem Gange. Der Text gehört den Angaben zufolge zu den Aufzeichnungen, die der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses erhalten hat. Dieser untersucht die Ereignisse rund um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021.

»Es ist sehr einfach«, soll Donald Trump Jr. am 5. November an Meadows geschrieben haben. »Wir haben mehrere Wege, wir kontrollieren sie alle.« Trump Jr. habe daraufhin einen Plan skizziert, der Klagen und Neuauszählungen in Swing States vorsah, so CNN. Wenn all dies fehlschlage, könne der Kongress einfach dafür stimmen, Trump am 6. Januar wieder als Präsidenten einzusetzen. »Wir haben die totale operative Kontrolle« habe es geheißen. Zudem habe Trump Jr. unmittelbar vor der Nachricht an Meadows geschrieben: »Das müssen wir tun, bitte lesen Sie es und geben Sie es bitte allen weiter, die es sehen müssen.«

Trump-Anwalt: »Nachricht von jemand anderem« In einer Erklärung teilte der Anwalt von Trump Jr., Alan S. Futerfas, CNN mit: »Nach der Wahl erhielt Don zahlreiche Nachrichten von Unterstützern und anderen. Angesichts des Datums stammt diese Nachricht wahrscheinlich von jemand anderem und wurde weitergeleitet. « Tatsächlich nahmen die Ereignisse einen ähnlichen Verlauf, wie ihn Trump Jr. in seiner mutmaßlichen Nachricht skizziert: Am 7. November wurde Joe Biden von den großen US-Medien zum Sieger der Stimmauszählung erklärt. Trump-Getreue versuchten daraufhin in einer Reihe von US-Bundesstaaten die Auszählung anzufechten. Nachdem dies nicht gelungen war, kam es am 6. Januar 2021 bei der Zertifizierung des Ergebnisses zum Sturm auf das Kapitol.