Im September 2020 stellte die Frau laut Staatsanwaltschaft das Rizin zu Hause in Quebec her und schickte das potenziell tödliche Gift in einem Brief an Trump, in dem sie ihn als »hässlichen Tyrannenclown« bezeichnete. Auch drohte sie ihm mit dem Gebrauch ihrer Schusswaffe, sollte das Gift nicht ausreichen.