Anfang August hatte die Bundespolizei FBI Trumps Villa in Florida durchsucht. Das FBI beschlagnahmte diverse Verschlusssachen mit teils höchster Geheimhaltungsstufe. Da Trump nach seiner Amtszeit die Unterlagen in seinem privaten Anwesen aufbewahrte, könnte er gegen unter anderem gegen Anti-Spionage-Gesetze verstoßen haben. Dies wird nun untersucht. Laut US-Medien fanden sich in den Unterlagen unter anderem Informationen über das nukleare Arsenal eines anderen Landes.