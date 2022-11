Endspurt vor den Midterms, den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten am 8. November. Während die Kandidatinnen und Kandidaten für das US-Repräsentantenhaus und den Senat um letzte Wählerstimmen kämpfen, nahm Donald Trump bei einem Auftritt im Bundesstaat Iowa schon mal seine ganz persönliche Zukunft in den Blick. Er stellte so konkret wie selten eine erneute Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 in Aussicht.

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

»Um unser Land erfolgreich und sicher und ruhmreich zu machen, werde ich es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wieder tun, okay? Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. // Dies ist das Jahr, in dem wir uns das Repräsentantenhaus zurückholen. Wir werden den Senat zurückerobern. Wir werden Amerika zurückerobern. Und 2024, das ist am wichtigsten, werden wir unser prächtiges Weißes Haus zurückerobern.«

Bei seinem Auftritt wiederholte der 76 Jahre alte Ex-Präsident die längst widerlegte Behauptung, er habe auch die Wahl 2020 gewonnen. Der amtierende Präsident Joe Biden warnte erneut eindringlich vor Trump, seinen Lügen und seinen Anhängern.

Joe Biden, US-Präsident

»Wie kann man sich Demokratie nennen, wenn eine Gruppe von tausend Menschen das Kapitol der Vereinigten Staaten stürmt, die Fenster und Türen einwirft? Wenn zwei Polizisten sterben, wenn sie die Türen des Repräsentantenhauses und des Senats aufbrechen, Menschen auf dem Boden kauern lassen und drohen, Menschen umzubringen? Sie haben gesehen, was mit Paul Pelosi passiert ist, als er versuchte, Nancy (Pelosi) zu schützen. Und wie nennen sie solche Leute? Wie nennen Trump und all seine Anhänger sie jetzt? Er sagte, das seien Patrioten. Nein, nein. Kein Scherz.«

Biden richtete sich in seiner Rede vor allem an die jungen Wählerinnen und Wähler.

Joe Biden, US-Präsident

»Fünf Tage. Fünf Tage bis zu einer der wichtigsten Wahlen unseres Lebens. Sie wird unser Land für die nächsten Jahrzehnte prägen. Und das ist keine Übertreibung. Ich sage, dass dies die wichtigste Wahl ist. Diese Wahlen werden große Auswirkungen haben. Sie werden nicht nur darüber entscheiden, was nächstes Jahr oder in den nächsten paar Jahren mit uns geschieht. Sie werden die Richtung des Landes für mindestens ein Jahrzehnt oder länger bestimmen. Das ist kein Scherz.«

Bei den »Midterm«-Wahlen am kommenden Dienstag werden sämtliche Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Außerdem stehen in mehreren Bundesstaaten Gouverneurswahlen an. Umfragen zufolge haben die Republikaner gute Chancen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern. Für den Senat wird ein enges Rennen um die Mehrheit vorhergesagt.