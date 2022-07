Donald Trump ist zurück in Washington. Zum ersten Mal seit seinem unrühmlichen Abgang hielt der ehemalige US-Präsident eine Rede in der Hauptstadt – und zeichnete ein apokalytisches Bild der USA unter Führung seines Nachfolgers Joe Biden.

Donald Trump, Ehemaliger US-Präsident:

»Wir leben in so einem anderen Land. Vor allem aus einem Grund: Es gibt keinen Respekt mehr für das Recht und ganz sicher keine Ordnung. Unser Land ist inzwischen eine Jauchegrube der Kriminalität. Wir sehen Blut, Tod und Leid auf einer einst unvorstellbaren Skala, weil die Demokratische Partei versucht, Strafverfolgung überall in Amerika zu zerstören und abzubauen. Es muss aufhören, und zwar jetzt.«

In der eineinhalbstündigen Rede inszenierte er sich als Bollwerk gegen das Böse, das es mit allen Mitteln zu bekämpfen gelte:

Donald Trump, Ehemaliger US-Präsident:

»Es ist Zeit, brutal hart gegen Dealer, Menschenhändler und narco-terroristische Kartelle vorzugehen, die jedes Jahr mehr als 200.000 amerikanische Leben nehmen. Und ja, diese Drogen-Schmuggler sollten und müssen die Todesstrafe erhalten.«

Dass Trumps Law-and Order-Kurs zwar seine Fans bedient, aber bei weitem nicht alle Amerikaner überzeugt, zeigt sich bei Protesten vor dem Veranstaltungsort des reaktionären Politikinstituts »America First«.

Einmal mehr kokettierte Trump damit, 2024 noch einmal für die Republikaner zu kandidieren.

Donald Trump, Ehemaliger US-Präsident:

»Vielleicht müssen wir es einfach nochmal machen. Wir müssen unser Land geradebiegen.«

Ein weiterer Klassiker aus Trumps ganz eigener Wahrnehmung der Dinge durfte bei seinem Auftritt in Washington ebenfalls nicht fehlen: Der Vorwurf des Wahlbetrugs.



Donald Trump, Ehemaliger US-Präsident:

»Sehr korrupt. Ich sage immer: Ich habe beim ersten Mal kandidiert und gewonnen. Dann habe ich nochmal kandidiert und viel besser abgeschnitten. Wir hatten Millionen über Millionen mehr Stimmen. Und wisst ihr was? Das wird noch lange die Geschichte sein, was für eine Schande das war.«

Tatsächlich erhielt Trump bei der Wahl 2020 rund 11 Millionen Stimmen mehr als bei seiner ersten Kandidatur 2016. Allerdings stimmten noch einmal weitere sieben Millionen Menschen mehr für seinen Gegner Joe Biden.

Anderen führenden Republikanern scheint Trumps Mär vom Wahlbetrug mittlerweile auf die Nerven zu gehen. So stichelte Mike Pence, damals Vizepräsident, am Dienstag ebenfalls in Washington gegen seinen Ex-Chef.

Mike Pence, Ehemaliger US-Vizepräsident:

»Ich wüsste nicht, dass der Präsident und ich uns inhaltlich unterscheiden. Aber wir unterscheiden uns beim Fokus. Ich glaube wahrhaftig, dass es bei Wahlen um die Zukunft geht. Und es ist absolut essenziell in einer Zeit, wo so viele Amerikaner leiden, so viele Familien Probleme haben, dass wir uns nicht der Versuchung hingeben, zurückzuschauen.«

Sowohl Trump als auch Pence gelten als Kandidaten für die republikanische Präsidentschaftsbewerbung 2024. Trumps Chancen stehen aber deutlich besser – sollte er tatsächlich noch einmal kandidieren.