Die beiden Politiker waren schon in der Vergangenheit aneinandergeraten. Im Dezember 2020 hatte Trump Duncan als »zu dumm oder korrupt« bezeichnet , um angeblichen Wahlbetrug in Georgia zu erkennen.

In Georgia: 98 Seiten Anklage, 18 Mitangeklagte

Trump hatte die Wahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Georgia gehörte zu den Bundesstaaten, die für den Wahlausgang eine Schlüsselrolle spielten. Das Ergebnis dort war sehr knapp. Trump bemühte sich, seine Wahlniederlage dort nachträglich ungeschehen zu machen.

Auch mit einem Sieg in Georgia hätte Trump die Präsidentenwahl 2020 zwar nicht gewonnen. Allerdings bemühte er sich damals zeitgleich in mehreren Bundesstaaten darum, die dortigen Ergebnisse zu kippen – und so in Summe genügend Stimmen für den Einzug ins Weiße Haus zu sammeln.