Die Midterms stehen an, in zwei Tagen schließen die Wahllokale in den USA. Im Endspurt vor den wichtigen Zwischenwahlen hat Ex-Präsident Donald Trump in seiner Wahlheimat Florida nochmals kräftig Werbung für die Republikaner gemacht. Auffallend war, dass der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, bei der großen Kundgebung in Miami am Sonntagabend (Ortszeit) fehlte – und Trump ihn auch praktisch nicht erwähnte.