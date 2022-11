Das konservative »Wall Street Journal« bezeichnete den Rechtspopulisten am Donnerstag in seinem Leitartikel als den »größten Verlierer der Republikanischen Partei« . Trump sei bei Wahlen 2018, 2020, 2021 und 2022 »gefloppt«. Bei den Midterms am Dienstag hätten von Trump unterstützte republikanische Kandidaten in Bundesstaaten verloren, die »klar« hätten gewonnen werden können.