Dass es von Trumps Unterstützern Widerspruch geben würde, war zu erwarten. In gewisser Weise überraschend ist dagegen, wie Trumps einstiger Vizepräsident Mike Pence die Sache bewertet. Er lehnt eine Anklage gegen Trump ab. »Das würde unheimlich spalten in einem Land und zu einer Zeit, wenn das amerikanische Volk sehen will, dass wir heilen«, sagte Pence in einem Interview mit dem konservativen Nachrichtensender »Fox News« : »Ich hoffe, dass das Justizministerium sich das genau überlegt«, sagte Pence.