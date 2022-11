Auf die Frage, ob er glaube, Trump bei den parteiinternen Vorwahlen besiegen zu können, antwortete Pence ausweichend: »Nun, das müssen andere sagen, und wir müssen entscheiden, ob wir das ausprobieren wollen oder nicht.«

Pence äußerte sich auch über den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Der frühere Vizepräsident bezeichnete die damaligen Äußerungen Trumps in den sozialen Medien als »rücksichtslos«. Trump sei an diesem Tag »Teil des Problems« gewesen. Pence wurde auf ABC News auch zu Trumps Tweet während des Vorfalls befragt, in dem er sagte, Pence habe nicht den »Mut«, die Ergebnisse einseitig zu kippen. »Das hat mich verärgert«, sagte er.