Die Klage »hätte niemals eingereicht werden dürfen«, erklärte Middlebrooks nun in der Gerichtsverfügung. Ihre Unzulänglichkeit als Rechtsmittel sei von Anfang an offensichtlich gewesen und kein »kein vernünftiger Anwalt hätte sie eingereicht«, schrieb der Richter. Trump sei »ein raffinierter Prozessführer, der die Gerichte immer wieder dazu benutzt, sich an politischen Gegnern zu rächen«.

Richter einst von Bill Clinton berufen

Schon beim Abweisen der Klage hatte Middlebrooks, der 1997 vom damaligen Präsidenten Bill Clinton in die Richterkammer berufen wurde, seinen Missfallen erkennen lassen: Es handele sich um »ein zweihundertseitiges politisches Manifest, in dem er seine Beschwerden gegen diejenigen darlegt, die sich ihm widersetzt haben«.