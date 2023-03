Rechte Kreise wittern eine Falle – und verhalten sich ruhig

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, vermuten viele Trump-Anhänger eine Falle der Sicherheitsbehörden. Ähnlich äußerte sich auch der langjährige Trump-Berater Roger Stone. Er sagte an potentielle Demonstranten gerichtet: »Wenn ihr öffentlich protestiert, ist es entscheidend, dass ihr das friedlich, geordnet und im Rahmen der Gesetze macht.« Er deutete an, dass linksgerichtete Kräfte einen Gewaltausbruch provozieren und diesen Trump anhängen könnten. Stone: »Tappt unter keinen Umständen in diese Falle.«

In dem Fall geht es um Schweigegeldzahlung an einen Pornostar. Die von Staatsanwalt Alvin Bragg, einem Demokraten, geleiteten Ermittlungen richten sich gegen eine Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar (rund 122.000 Euro), die Trumps damaliger Privatanwalt Michael Cohen kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 an Stephanie Clifford gezahlt hatte. Die Pornodarstellerin gibt an, Jahre vor der Wahl eine Affäre mit Trump gehabt zu haben, was dieser bestreitet. (Eine ausführliche Analyse lesen Sie hier. )