Gerade erst hatte Donald Trump vor dem obersten Gericht der USA im Streit um seine Steuererklärungen eine Pleite hinnehmen müssen – nun setzt es die nächste juristische Niederlage.

Im Disput über in seiner Villa beschlagnahmte offizielle Dokumente hat der frühere US-Präsident einen Rückschlag vor einem Bundesberufungsgericht erlitten. Das Gericht in Atlanta im Bundesstaat Georgia wies am Donnerstag Bestrebungen von Trump zurück, die Auswertung der beschlagnahmten Dokumente durch die Ermittler zu verhindern. Es befand zudem, dass die Durchsuchung von Trumps Luxusanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida die Rechte des Ex-Präsidenten nicht verletzt habe.