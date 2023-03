Im rechtslastigen TV-Sender Fox News rief der republikanische US-Senator Lindsey Graham dazu auf, den Ex-Präsidenten mit Geld zu unterstützen, um gegen die Klage anzugehen. »Das ist buchstäblich juristisches Voodoo«, sagte er.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstagabend eine Anklage gegen Trump verkündet. Dieser muss sich im Zusammenhang mit mutmaßlichen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 als erster US-Präsident überhaupt in einem Strafverfahren verantworten. Die bisher unter Verschluss gehaltene Anklageschrift werde wahrscheinlich in den kommenden Tagen veröffentlicht, berichtete die »New York Times« unter Berufung auf mehrere mit dem Fall vertraute Personen.