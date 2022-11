Der Republikaner Trump beabsichtigt, bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut anzutreten, wie er in der Nacht vor Hunderten jubelnden Anhängern in seinem Luxusanwesen Mar-a-Lago in Florida ankündigte (lesen Sie hier mehr ).

Wirtschaftsexperte warnt vor erneuter Präsidentschaft Trumps

DIW-Präsident Marcel Fratzscher warnte derweil vor einem Handelskrieg im Fall eines Wiedereinzugs Trumps ins Weiße Haus. »Eine Rückkehr Trumps als US-Präsident wäre für die Wirtschaft noch schädlicher als der jüngste Richtungswechsel Chinas«, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) der Nachrichtenagentur Reuters.