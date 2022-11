Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss Kritik aus den eigenen Reihen einstecken für den Empfang des Rassisten Nick Fuentes in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. »Ich denke nicht, dass es für einen Anführer, der ein Beispiel für das Land oder die Partei sein will, eine gute Idee ist, sich mit einem bekennenden Rassisten oder Antisemiten zu treffen«, sagte der Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, dem Sender CNN. Der einflussreiche republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, James Comer, sagte dem Sender NBC, Trump benötige ein besseres Urteilsvermögen bei der Frage, mit wem er zu Abend esse. Trump will bei der Präsidentenwahl 2024 wieder für die Republikaner antreten.