Ex-US-Präsident vor Gericht Trump plädiert bei Anklage in Georgia auf »nicht schuldig«

Der umtriebige Donald Trump hat gleich mehrere Verfahren am Hals. In Georgia ist er wegen versuchten Wahlbetrugs angeklagt. Doch der frühere Präsident will nicht zur Verlesung der Anklage vor Gericht erscheinen.