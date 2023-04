Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat laut Medienberichten finanziell von der Anklageerhebung gegen sich profitiert. Der Republikaner sammelte in den ersten drei Monaten dieses Jahres für seine erneute Präsidentschaftskandidatur 18,8 Millionen US-Dollar (rund 16,9 Euro) an Spendengeldern, wie aus Finanzunterlagen seiner Kampagne hervorgeht, die US-Medien vorliegen. Demnach hat Trump allein in den zwei Wochen nach der Anklageerhebung am 30. März einen ähnlich hohen Betrag eingenommen – 15,4 Millionen US-Dollar (13,9 Millionen Euro). Trump will die Nominierung der Republikaner für die Wahl 2024 gewinnen.