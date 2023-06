Anhänger von Donald Trump vor dessen Gerichtsprozess in Miami im Bundesstaat Florida am Mittwoch. Das Ereignis wird von den Fans des Ex-Präsidenten als großes Medienevent gefeiert. Es sind allerdings weniger gekommen als erwartet – doch die, die da sind, machen ordentlich Theater.

Ronald Nelles, DER SPIEGEL: »Trumps Unterstützer sind genauso wie ihr Idol fest davon überzeugt, dass Trump total unschuldig ist, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Sie sehen eine große Verschwörung am Werk von FBI und linken Demokraten im US-Justizministerium, die den Präsidenten, die Donald Trump vor der nächsten Präsidentenwahl das Handwerk legen wollen. Sie unterstellen also politische Justiz und glauben, dass hier alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber das ist natürlich ein Verschwörungsmythos.«

Einer der 37 Anklagepunkte gegen Trump: Er habe beim Auszug aus dem Weißen Haus 2021 vertrauliche und streng geheime Dokumente widerrechtlich in seine Privatresidenz in Florida mitgenommen – und dort unter anderem in seinem Schlafzimmer und in der Dusche aufbewahrt. Der Ex-Präsident aber sagt, er sei unschuldig.

Ronald Nelles, DER SPIEGEL: »In Wahrheit hat der Sonderermittler Jack Smith hier auf 44 Seiten eine sehr stichhaltige Anklage gegen Trump zusammengesammelt, wie ich finde. Da sind jede Menge Belege und Beweise, Zeugenaussagen dafür enthalten, dass Trump tatsächlich gegen mehrere Bundesgesetze verstoßen hat. Und niemand steht über dem Recht hier in den USA. Auch nicht Donald Trump, auch nicht ein ehemaliger Präsident.«

Donald Trump ist der erste Ex-Präsident der USA, der vor einem Bundesgericht angeklagt wird. Trotzdem gilt er gilt als aussichtsreicher Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2024. Der Prozess gegen ihn könnte sich auch über die Wahl hinaus hinziehen.

Ronald Nelles, DER SPIEGEL: »Trump selbst nimmt das ganze Thema natürlich auch für den Wahlkampf. Er möchte seine Anhänger aufpeitschen, er hofft auf zusätzliche Spendeneinnahmen und auf einen Solidarisierungseffekt. Und ich glaube, dass es in Teilen auch funktionieren kann. Aber die große Mehrheit der Amerikaner und Amerikanerinnen sieht diesen Mann, sieht diesen Präsidenten doch weitaus skeptischer, als es von außen vielleicht manchmal den Anschein hat. Nicht umsonst wurde er beim letzten Mal bei der letzten Präsidentenwahl abgewählt.«

Der Prozess wird also noch andauern, das Gericht in Miami hat aber eines schon entschieden: Trump darf keinen Kontakt zu potenziellen Zeugen in dem Verfahren aufnehmen.