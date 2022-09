Zudem warnten die Ermittler, dass sich noch weitere Unterlagen in den Händen des ehemaligen Präsidenten befinden könnten. Dabei verweisen sie auf die 48 leeren Aktenordner mit dem Vermerk »Verschlusssache« und 42 weitere Ordner, die laut Vermerk nur zur Einsicht freigegeben waren. Was sich in den Ordnern befand und wo sich die fehlenden Unterlagen derzeit befinden, ist unklar.

Erst vorgestern hatte die »Washington Post« gemeldet, dass sich in den sichergestellten Dokumenten auch Informationen über das Militär eines anderen Landes befinden.