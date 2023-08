Reaktionen auf Trump-Anklage »Wer sich über die Verfassung stellt, sollte niemals Präsident der Vereinigten Staaten sein«

»Kann die Rechtsstaatlichkeit gegen einen ehemaligen Präsidenten und aktuellen Kandidaten durchgesetzt werden? Im Interesse unserer Demokratie muss diese Antwort ›Ja‹ lauten.«

Der einflussreiche Abgeordnete und Demokrat Adam Schiff

Von US-Präsident Joe Biden ist an diesem Tag kein Kommentar zur Anklage gegen seinen Vorgänger im Amt zu hören. Einer der Pressesprecher im Weißen Haus, Ian Sams, erklärte auf Nachfrage von Journalisten: »Wir möchten Sie in dieser Frage an das Justizministerium verweisen, das seine Ermittlungen unabhängig verfolgt.«