Mindestens neun Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner haben laut »Washington Post« so ihre Onlineprofile überarbeitet. Neben Masters löschten offenbar auch mehrere Personen Angaben zu ihren Verbindungen zu Trump. So etwa die Republikanerin Yesli Vega, die in Virginia für das Repräsentantenhaus kandidiert. In ihrer Twitter-Biografie verwies Vega einst darauf, dass Trump sie Ende 2020 in eine Regierungskommission berufen hatte. Inzwischen ist dieser Satz ebenfalls entfernt worden.