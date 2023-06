Alles Humbug und Intrige – so lässt sich die Verteidigungsstrategie von Donald Trump in der Affäre um die Kisten voller Geheimdokumenten in seiner Privatresidenz zusammenfassen. Der ehemalige US-Präsident bezichtigt vor allem Sonderermittler Jack Smith immer wieder einer »Hexenjagd«. Um diese Behauptungen zu untermauern, plaudert er vor allem bei Truth Social auch immer wieder gern über die jüngsten Beweismittel gegen sich. Doch damit soll nun Schluss sein, wie unter anderem der »Guardian« berichtet .