Nach der Veröffentlichung neuer Details zu den Ermittlungen durch das US-Justizministerium am Freitag hatte Trump seine Forderung erneuert. Ein »Special Master« solle die Untersuchung der bei dem Einsatz auf dem Anwesen Mar-a-Lago in Florida sichergestellten Dokumente überwachen, hieß es in einem von seinen Anwälten bei Gericht eingereichten Antrag. Bis dahin solle sich »die US-Regierung nicht weiter an der Prüfung der Dokumente beteiligen«. Richterin Cannon kündigte an, eine Anhörung dazu solle am Donnerstag stattfinden.