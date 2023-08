Auf die Frage, welche Autorität er während seiner Präsidentschaft im Unternehmen gehabt habe, sagte Trump, sein Sohn Eric sei weitaus mehr in die geschäftlichen Entscheidungen involviert gewesen. Trump selbst habe in dieser Zeit andere Dinge gemacht. Er sei »sehr beschäftigt« gewesen damit, den aus seiner Sicht wichtigsten Job der Welt zu erledigen. Mit Blick auf seine Regierungszeit wurde Trump den Aufzeichnungen zufolge noch konkreter. »Millionen Leben« habe er gerettet, heißt es in den Mitschriften, die der »New York Times« vorliegen.