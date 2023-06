Trump hatte am Dienstag (Ortszeit) vor einem Bundesgericht in Miami in der Dokumentenaffäre auf nicht schuldig plädiert. Es war die erste Gerichtsanhörung in dem Fall, der weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat.

Der Republikaner war vergangene Woche in der Affäre um in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago gehortete Geheimdokumente in 37 Punkten angeklagt worden. Ihm wird unter anderem das illegale Aufbewahren von Geheimakten sowie eine Verschwörung zur Justizbehinderung zur Last gelegt. Bei einer Verurteilung würde ihm eine lange Haftstrafe drohen.