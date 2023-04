Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstag nach Jahren der Ermittlungen durch den demokratischen Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg eine Anklage gegen den Republikaner verkündet. Es geht in dem Fall in New York um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2016. Trump bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen sei.

Die Zahlung könnte dabei im Konflikt mit Regeln zur Wahlkampffinanzierung stehen. Die genauen Anklagepunkte in diesem Fall sind jedoch noch unbekannt. Spätestens bei der Verlesung wird auch die Öffentlichkeit offiziell Details der Vorwürfe gegen Trump erfahren, der sich erneut um eine Präsidentschaftskandidatur für die Wahl im November 2024 bewirbt. Rein rechtlich dürfte Trump auch als verurteilter Straftäter bei der Wahl antreten. Tatsächlich nutzt Trump die Anklage prompt für einen Spendenaufruf.