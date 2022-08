Liz Cheneys Kampfansage an Trump »Gegen diejenigen, die unsere Republik zerstören würden«

Liz Cheney ist geschlagen. Die Republikanerin hat die Vorwahlen ihrer Partei in Wyoming verloren – als Amtsinhaberin: Sie ist Abgeordnete im Repräsentantenhaus.

Dabei hätte es einen sehr einfachen Weg zur wohl sicheren erneuten Kandidatur gegeben. Das sagt die 56-Jährige selbst.

Liz Cheney, Republikanische Kandidatin in Wymoing:

»Vor zwei Jahren habe ich diese Vorwahl mit 73 Prozent der Stimmen gewonnen. Ich hätte das ganz einfach nochmal tun können, der Weg war frei. Aber dafür hätte ich mich Präsident Trumps Lügen rund um die Wahl 2020 anschließen müssen. Ich hätte seinem Versuch unterstützen müssen, unser demokratisches System aufzulösen und die Grundlagen unserer Republik anzugreifen. Das war ein Weg, den ich nicht gehen konnte und nicht gehen wollte.«

Cheney gilt schon länger als größte parteiinterne Kritikerin Donald Trumps.

Liz Cheeney, Republikanische Kandidatin in Wymoing:

»Die Tragödie ist, dass es in diesem Land Politiker gibt, angefangen mit Donald Trump, die die amerikanische Bevölkerung angelogen haben. Und Menschen sind betrogen worden. Er hat durchweg gesagt, dass die Wahl gestohlen worden sei, obwohl sie das ist nicht war.«

Sie stimmte für seine Amtsenthebung und spielt eine wichtige Rolle bei den Untersuchungen gegen den Ex-Präsidenten rund um den Sturm auf das Kapitol im vergangenen Jahr. Am Ende dürfte sie all das viele Stimmen gekostet haben.

Denn so hat sich Cheney den immer noch einflussreichen Trump zum Feind gemacht.

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident:

»Es gibt keinen RINO [Republikaner nur dem Namen nach], der sich mehr mit den radikalen Linken verbündet hat, als Liz Cheney. Sie ist verrückt geworden.«

»Schaut euch diese Liz Cheney an. Sie ist gestört. Lasst uns das Wort gestört verwenden, ein furchtbares Wort.

In Wyoming unterstützte Trump bei den Vorwahlen deshalb eine Gegenkandidatin: Harriet Hageman. Mit großem Erfolg: Hageman holte nach aktueller Prognose 66,3 Prozent der Stimmen, Cheney erhielt nur 28,9 Prozent. So hat Trump Cheneys Kandidatur gestoppt. Dass Hageman das Ergebnis vor allem dem Ex-Präsidenten zu verdanken hat, sagte sie auch ganz offen:

Harriet Hageman, Republikanische Kandidatin

»Ich habe das nicht allein geschafft. Wir sind Präsident Trump selbstverständlich sehr dankbar. Er versteht, dass Wyoming nur einen Abgeordneten hat. Und wir müssen das nutzen, weil seine klare, unerschütterliche Unterstützung uns von Anfang an zum Sieg heute Abend getragen hat.«

In ihrer Siegesrede wurde zudem schnell klar, warum sich Trump für Hageman ausgesprochen hat. Er sucht sich Kandidatinnen und Kandidaten, die sich seiner politischen Erzählung kompromisslos anschließen.

Harriet Hageman, Republikanische Kandidatin

»Wyoming hat heute im Namen all derjenigen gesprochen, die sich Sorgen darum machen, dass das Spiel immer mehr gegen sie manipuliert wird. Wir haben gerade die gefährlichste und destruktivste Regierung in der US-Geschichte. Präsident Biden und die radikalen Demokraten sind allein für Rekordzahlen bei Inflation, illegaler Einwanderung, Menschenhandel, Drogenhandel und Energiekosten.«

Manipulation, radikale Demokraten – Schlagworte aus dem Trump-Lehrbuch.

Was heißt das Ergebnis nun mit Blick auf die Kongresswahlen in diesem Herbst und auf die republikanische Partei? Zunächst einmal: Trump hat immer noch viel Macht, seine Unterstützung ist viel wert, sein Einfluss auf die Wählerinnen und Wähler groß.

Wie groß diese Macht ist, werden die nächsten Vorwahlen mit weiteren Trump-Kandidaten zeigen. Und der ganz große Fingerzeig, wie vielleicht sogar seine Chancen auf ein Comeback aussehen, folgt dann mit den Midterms.

Bis dahin wird Trump auf jeden Fall auch aus den eigenen Reihen weiter viel Gegenwind bekommen. Das machte Cheney noch am Abend der Niederlage klar:

Liz Cheney, Republikanische Kandidatin:

»Ich bitte euch alle: Schließt euch mir an. Wenn wir hier weggehen, lasst uns beschließen, dass wir zusammenstehen werden, Republikaner, Demokraten und Unabhängige, gegen diejenigen, die unsere Republik zerstören würden. Sie sind wütend und entschlossen. Aber sie haben noch nie so etwas gesehen wie die Kraft vereinter Amerikaner, die gemeinsam unsere Verfassung verteidigen und entschlossen für unsere Freiheit einstehen. Es gibt auf dieser Welt keine größere Macht. Und mit Gottes Hilfe werden wir uns durchsetzen.«

Eine klare Ansage an Donald Trump und seine Anhänger. Der Kampf in der zerrissenen republikanischen Partei ist zweieinhalb Monate vor den so wichtigen Midterms längst nicht beendet.