Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich nach der Verlesung der Anklage im Zusammenhang mit versuchter Wahlbeeinflussung einmal mehr bitterlich über die Strafverfolgung gegen ihn beklagt. »Das ist die Verfolgung eines politischen Gegners«, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) nach seinem Erscheinen vor Gericht in Washington. »Das hätte in Amerika nie passieren dürfen.« Er werde nur deswegen strafrechtlich verfolgt, weil er im Feld der republikanischen Präsidentschaftsbewerber weit vorne liege.