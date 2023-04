Wenn es ein Fahndungsfoto gibt, wird es dann veröffentlicht?

Das kommt darauf an. In New York City werden Verbrecherfotos im Allgemeinen nicht veröffentlicht. Sie werden von der Strafverfolgungsbehörde aufgenommen, die die Verhaftung vornimmt. Es gibt Situationen, in denen ein Richter das Foto als Reaktion auf eine Klage gegen die Veröffentlichung von Unterlagen veröffentlichen könnte. Es könnte aber auch durchsickern.

Was passiert sonst noch am Dienstag im Gerichtsgebäude?

Die Gerichtsbeamten versuchen, den Geschäftsbetrieb im Gerichtsgebäude in der 100 Centre St. in Lower Manhattan am Dienstag zu begrenzen. Es wird erwartet, dass die Polizei einige Straßen rund um den Gerichtsplatz sperrt und die Sicherheitsvorkehrungen verschärft werden. Das New York Police Department ist für die Sicherheit in der Stadt zuständig, während die Beamten des State Court für die Sicherheit innerhalb des Gerichts verantwortlich sind.

Wird Trump das Gebäude als freier Mann verlassen dürfen?

Aller Voraussicht nach ja. Die New Yorker Kautionsgesetze wurden in den letzten Jahren überarbeitet, was bedeutet, dass Trump ohne Kaution freigelassen werden würde, da die zu erwartenden Anklagen gegen ihn keine Kaution erfordern. Es ist jedoch möglich, dass Richter Juan Merchan entscheidet, dass bei Trump Fluchtgefahr besteht, und ihn mit oder ohne Kaution in Gewahrsam nimmt. Trumps Anwälte würden argumentieren, dass der ehemalige Präsident enge Verbindungen zu den USA hat und dass er als Präsidentschaftskandidat keinen Grund hat zu fliehen und ihm die Ausreise gestattet werden sollte.