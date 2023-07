Ob in New York, Florida oder Washington DC: Überall laufen Verfahren gegen Donald Trump. Weitere könnten schon bald hinzukommen. In den Umfragen liegt der Republikaner zumindest bei der eigenen Wählerschaft zwar dessen ungeachtet weiter klar vorn. Doch bald könnte der Wahlkampf um die erneute republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 Medienberichten zufolge in finanzielle Schieflage geraten.