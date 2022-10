Die Befragung ist demnach durch Carrolls Anwälte geplant. Die heute 78-jährige Carroll hatte Trump 2019 öffentlich vorgeworfen, sie in den Neunzigerjahren in einem Luxus-Kaufhaus in New York vergewaltigt zu haben. Trump wies die Anschuldigungen mit den Worten zurück, die frühere Kolumnistin für das Magazin »Elle« würde »total lügen«. Er fügte hinzu: »Sie ist nicht mein Typ.« Carroll verklagte Trump in der Folge in New York wegen Verleumdung.