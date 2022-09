In den Unterlagen, die bei der Razzia in Mar-a-Lago Anfang August sichergestellt wurden, soll sich auch Material über den französischen Präsidenten befunden haben. So steht es in der Inventarliste, die das FBI nach dem Einsatz im Privathaus von Donald Trump veröffentlicht hatte. »Info re: President of France«, heißt es dort. Der Inhalt ist unter Verschluss.