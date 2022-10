Juristischer Ärger droht Trump aktuell in diversen Verfahren. Eine neue Entwicklung gibt es einem Bericht zufolge bei den Ermittlungen im Zuge der FBI-Razzia in Trumps Anwesen Mar-a-Lago. Laut der »Washington Post« hat Trump in Florida auch äußerst vertrauliche Geheimdokumente über China und den Iran aufbewahrt. In mindestens einem der im August beschlagnahmten Dokumente geht es demnach um das iranische Raketenprogramm.

Andere Dokumente würden »hoch vertrauliche Geheimdienstarbeit« über China beschreiben. Demnach geben die Unterlagen Einblicke in Geheimdienstmethoden, welche die USA vor dem Rest der Welt geheim halten wollen.