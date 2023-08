Kurz vor Vorwahlen der Republikaner Sonderermittler beantragt Wahlverschwörungs-Prozess gegen Trump im Januar

Im Verfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Wahlverschwörung geht es weiter: Sonderermittler Jack Smith hat einen Prozessstart Anfang kommenden Jahres beantragt. In einem beim zuständigen Bundesgericht in der Hauptstadt Washington eingereichten Dokument schreibt Smith, die Auswahl der Geschworenen solle am 11. Dezember beginnen. Der Prozess selbst könnte dann am 2. Januar starten – zwei Wochen vor Beginn der Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner, bei denen Trump klarer Favorit ist.