In der Kontroverse um die Musikwahl in Ohio ging beinahe unter, dass Trump den Senats-Anwärter J. D. Vance auf öffentlicher Bühne bloßstellte. »J. D. küsst mir den Hintern, so dringend will er meine Unterstützung«, sagte der ehemalige Präsident und zeigte dabei auf Vance. Im US-Sender CNN bezeichnete die ehemalige republikanische Abgeordnete Barbara Comstock den Auftritt als »erniedrigend« für Vance.