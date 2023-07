Die Bundespolizei FBI hatte Trumps Anwesen Mar-a-Lago vergangenen August durchsucht und dort zahlreiche Verschlusssachen aus seiner Amtszeit beschlagnahmt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Dadurch, dass Trump vertrauliche Regierungsdokumente nach seiner Amtszeit in privaten Räumen aufbewahrte, könnte er sich strafbar gemacht haben.

Er wurde Mitte Juni in der Affäre in 37 Punkten angeklagt und musste persönlich vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen. Trump bekannte sich »nicht schuldig«. Es war das erste Mal, dass ein früherer US-Präsident vor einem Bundesgericht erscheinen musste, um sich einer Anklage zu stellen.