Donald Trump, ehemaliger US-Präsident:

»Wie ihr wisst, ist Joe Biden nach Philadelphia gekommen und die feindseligste, hasserfüllteste und spaltendste Rede zu halten, die je ein amerikanischer Präsident gehalten hat.«

Donald Trump hat auf die Grundsatzrede von Joe Biden geantwortet. Dieser hatte Trump und dessen Anhänger bei einem Auftritt in Pennsylvania direkt und scharf attackiert.

Joe Biden, US-Präsident:

»Donald Trump und die Maga-Republikaner stehen für einen Extremismus, der die Grundlagen unserer Republik gefährdet.«

Biden differenzierte, dass nicht alle Republikaner Trumps extreme Ideologie teilen würden, nicht einmal die meisten. Trotzdem empörte sich Trump über die Aussagen, als er selbst in Pennsylvania sprach – bei einer Wahlkampfveranstaltung für Mehmet Oz, der in dem Bundesstaat bei den Midterms im November für den Senat kandidiert.

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident:

»75 Millionen Bürgerinnen und Bürger als Gefahr für die Demokratie zu verteufeln, als Staatsfeinde, plus wahrscheinlich nochmal 75 bis 150, wenn man genau sein will… Ihr seid alle Staatsfeinde. Er ist ein Staatsfeind, wenn ihr die Wahrheit wissen wollt. Der Staatsfeind ist er und die Gruppe, die ihn kontrolliert und ihn umgibt. Tu dies. Tu das, Joe. Du muss dies machen, Joe. Ich glaube, Philadelphia war eine großartige Wahl um diese Rede voller Hass und Wut zu halten. Seine Rede war Hass und Wut.«

Auch Trumps Fans äußerten sich zu Bidens Rede – genauso entrüstet wie ihr Idol.

Paula Pudia, Trump-Unterstützerin:

»Er redet mit uns, als ob er einen Krieg in Amerika haben möchte. Ich glaube das wirklich. Und wer wird einen auslösen.«

Tom, Trump-Unterstützer:

»Ich schätze, wir sind für Joe Biden und seine Clique alle Terroristen.«

Mit Blick auf die Kongresswahlen sprach Trump wie schon bei der Präsidentschaftswahl vor zwei Jahren vor Wahlmanipulation. Die erwarte er jetzt auch wieder.

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident:

»Es sind nur noch zwei Monate bis zu den wichtigsten Midterms in der amerikanischen Geschichte. Und wir brauchen einen so deutlichen Erdrutschsieg, dass die radikalen Linken ihn nicht manipulieren können. Je deutlicher wir gewinnen, desto schwerer wird es. Sie können stark betrügen, aber ab einem gewissen Level wird das sehr schwierig. Das ist das Jahr, in dem wir das Haus zurückgewinnen. Wir gewinnen den Senat zurück und wir gewinnen Amerika zurück.«

Die Midterms finden am 8. November statt. Dann stehen unter anderem zahlreiche Sitze im Senat und im Repräsentantenhaus zur Wahl. Aktuell kontrollieren die Demokraten beide Kammern, die Republikaner hoffen jedoch, in beiden Fällen die Mehrheit zu holen. Die Abstimmung gilt als wichtiger Indikator für die Präsidentschaftswahl 2024.