Yashchyshyn, die behauptet hat, sie sei eine Rothschild-Erbin, ist den Recherchen zufolge eine in der Ukraine geborene Einwanderin, die Tochter eines Truck-Fahrers und ehemalige Leiterin einer Wohltätigkeitsorganisation namens United Hearts of Mercy, die 2015 von dem in Florida ansässigen russischen Oligarchen Valery Tarasenko in Kanada gegründet wurde. Laut dem Artikel habe sowohl das FBI als auch die kanadische Polizei Ermittlungen eingeleitet, die sich auf ihre Geschäfte beziehen.