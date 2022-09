Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat im Streit über in seinem Privatanwesen gelagerte, mutmaßlich vertrauliche Regierungsdokumente einen kleinen Erfolg erzielt. Eine US-Richterin ordnete am Montag an, die im August von der Bundespolizei FBI in Mar-a-Lago beschlagnahmten Unterlagen von einem unabhängigen Experten, einem sogenannten Special Master, prüfen zu lassen.