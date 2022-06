Werden die Anhörungen zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 Trumps Comeback-Pläne durchkreuzen? Die Aussagen von Cassidy Hutchinson am Dienstagabend werfen neue Fragen auf, die US-Medienberichten offenbar auch Trumps heutige Berater ernst nehmen.

Hutchinson war zu der Zeit eine enge Mitarbeiterin von Trumps Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows. Bei ihrer Befragung ging es um die Momente nach Trumps Auftritt vor seinen Anhängern, als er nochmals vom angeblichen Wahlbetrug sprach und seine Fans darauf einschwor, sich dagegen zu wehren. Anschließend machten diese sich auf zum Kapitol, und dort wollte offenbar auch der noch amtierende Präsident hin.

Cassidy Hutchinson, ehemalige Mitarbeiterin im Weißen Haus:

»Tony [Ornato vom Secret Service] hat mir dann erzählt, dass der Präsident den Eindruck von Mr. Meadows bekommen habe, als er in die Präsidenten-Limousine eingestiegen ist, dass die inoffizielle Fahrt zum Kapitol immer noch möglich und wahrscheinlich war, aber dass Bobby Engel, Trumps Sicherheitschef, mehr Informationen hatte. Als der Präsident also mit Bobby ins Auto gestiegen war, dachte er, sie würden zum Kapitol fahren. Als Bobby ihm erklärte: ›Das werden wir nicht, wir haben nicht genug Einheiten. Es ist nicht sicher, wir fahren zurück zum West Wing‹, hatte der Präsident eine sehr starke, sehr wütende Antwort darauf. Tony hat ihn als wütend beschrieben. Der Präsident sagte so etwas wie: ›Ich bin der verfluchte Präsident. Bringt mich jetzt zum Kapitol‹, worauf Bobby geantwortet hat: ›Sir, wir müssen zurück zum West Wing fahren.‹ Der Präsident hat dann in den vorderen Teil des Fahrzeugs gelangt, um das Lenkrad zu ergreifen. Mr. Engel hat seinen Arm festgehalten und gesagt: ›Sir, Sie müssen Ihre Hand vom Lenkrad nehmen. Wir fahren zurück zum West Wing, nicht zum Kapitol.‹ Mr. Trump hat dann mit seiner freien Hand nach Bobby Engel geschlagen. Und als Mr. Ornato mir diese Geschichte erzählt hat, hat er in Richtung seines Schlüsselbeins gezeigt.«

Lizz Cheney, Ausschuss-Vorsitzende:

»Und war Mr. Engel im Raum, als Mr. Ornato Ihnen diese Geschichte erzählt hat?«

Cassidy Hutchinson, ehemalige Mitarbeiterin im Weißen Haus:

»Ja.«

Lizz Cheney, Ausschuss-Vorsitzende:

»Hat Mr. Engel irgendeinem Teil dieser Geschichte von Mr. Ornato widersprochen oder ihn korrigiert?«

Cassidy Hutchinson, ehemalige Mitarbeiterin im Weißen Haus:

»Mr. Engel hat keinem Teil dieser Geschichte widersprochen oder ihn korrigiert.«

Hutchinson belastete Trump auch mit weiteren Ausführungen. Offenbar wusste der Präsident, dass einige seiner Anhänger, die zu seiner Rede kamen und anschließend zum Kapitol wollten, Waffen bei sich trugen. Es machte ihn wütend, dass seine Sicherheitsleute diese Menschen nicht auf das Gelände ließen. Das berichtete sie schon in einer aufgezeichneten Befragung noch der Anhörung.

Cassidy Hutchinson, ehemalige Mitarbeiterin im Weißen Haus:

»Als wir abseits der Bühne in einem Zelt waren, stand ich in der Nähe eines Gesprächs, in dem ich gehört habe, wie der Präsident etwas gesagt hat wie: ›Es ist mir verdammt nochmal egal, dass sie Waffen haben. Sie sind nicht hier, um mir zu schaden. Nehmt die verdammten Metalldetektoren weg. Lasst meine Leute rein, sie können von hier zum Kapitol marschieren. Lasst sie rein und nehmt die verdammten Absperrungen weg.‹«

Während die gewaltsamen Ausschreitungen um das Kapitol bereits begonnen hatten, sollen dann mehrere enge Mitarbeiter versucht haben, den Präsidenten dazu zu bewegen, einzuschreiten, darunter sein Sohn Donald Trump Junior sowie seine Tochter Ivanka. Hutchinson erinnert sich an eine Unterhaltung zwischen Pat Cipollone, dem Rechtsberater des Weißen Hauses, und Stabschef Mark Meadows.

Cassidy Hutchinson, ehemalige Mitarbeiterin im Weißen Haus:

»Ich erinnere mich, wie Pat so etwas gesagt hat wie: ›Die Randalierer sind am Kapitol angekommen, Mark, wir müssen jetzt heruntergehen und den Präsidenten sprechen.‹ Und Mark schaut auf und sagt: ›Er möchte nichts machen, Pat.‹ Und Pat sagt ganz klar zu Mark so etwas wie: ›Mark, etwas muss getan werden oder Menschen werden sterben und das Blut wird an unseren verdammten Fingern kleben. Das gerät außer Kontrolle. Ich gehe jetzt da runter.‹«

Als Trump schließlich eine Ansprache veröffentlichte, in der er die Randalierer verhalten zur Ordnung rief, wollte der Präsident ursprünglich wohl noch etwas anderes sagen.

Liz Cheney:

»Eine andere Sache noch zu der Rede, Frau Hutchinson. Haben Sie gehört, dass Mr. Trump zwischenzeitlich hinzufügen wollte, dass er alle, die an den Ausschreitungen des 6. Januar teilgenommen haben, begnadigen wolle?«

Cassidy Hutchinson, ehemalige Mitarbeiterin im Weißen Haus:

»Ja, das habe ich gehört. Und nach meinem Verständnis hat Mr. Meadows das ebenfalls befürwortet.«

Hutchinsons Aussage könnte für einen möglichen Prozess sehr wichtig werden. Der Aufruf, zum Kapitol zu ziehen und dort gegen den angeblichen Wahlbetrug zu kämpfen, verbunden mit dem Wissen, dass Teile seiner Anhänger Waffen trugen – das könnte den Straftatbestand erfüllen und Trump zum Teil einer Verschwörung gegen die US-Regierung machen. Darüber muss Justizminister Merrick Garland entscheiden, aber die Arbeit des Kongressausschusses ist noch nicht beendet.