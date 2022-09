Vertrauliche Dokumente aus Mar-a-Lago Wird es diesmal wirklich eng für Trump?

Trump dürfte es vor allem darum gehen, die Sichtung der Unterlagen durch die Behörden zu stoppen. Das Justizministerium teilte jedoch mit, dass ein Filterteam bereits einmal durch die Dokumente gegangen sei. Trumps Anwälte hätten den Antrag erst rund zwei Wochen nach der Durchsuchung gestellt.

Wie gefährlich ist das alles für Trump?

Die Ermittlungen sind politisch heikel. Das liegt zum einen an einer möglichen Präsidentschaftskandidatur von Trump im November 2024, zum anderen an den Midterm-Wahlen in diesem November. Dem Justizministerium könnte vorgeworfen werden, aus politischen Motiven etwaige Ermittlungen gegen Trump anzustrengen. Und am Justizministerium und Minister Merrick Garland liegt es, ob die Vorwürfe vor Gericht landen.

Es gilt als unwahrscheinlich, dass eine Entscheidung dazu vor den Midterms fällt. Das Justizministerium belegt Anklageentscheidungen, die Politiker betreffen, kurz vor Wahlen üblicherweise mit einem Moratorium. Wie es wirklich für Trump weitergeht, könnte also erst nach den Kongresswahlen klar werden.