In der Kontroverse um die Musikwahl in Ohio ging beinahe unter, dass Trump den Senats-Anwärter J.D. Vance auf öffentlicher Bühne bloßstellte. »J.D. küsst mir den Hintern, so dringend will er meine Unterstützung«, sagte der ehemalige Präsident und zeigte dabei auf Vance. Im US-Sender CNN bezeichnete die ehemalige republikanische Abgeordnete Barbara Comstock den Auftritt als »erniedrigend« für Vance.