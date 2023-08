Dieses Bild ist jetzt schon historisch. Das offizielle erkennungsdienstliche Foto, der so genannter Mugshot, eines ehemaligen US-Präsidenten – der dazu im nächsten Jahr erneut ins Weiße Haus einziehen möchte.

Das Foto entstand, als sich Donald Trump im Bezirksgefängnis von Atlanta erscheinen musste – aufgrund einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs.

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Es ist natürlich ein unglaublicher Vorgang, dass ein früherer US-Präsident in einem Gefängnis, hier hinter mir – Fulton County Jail, sich registrieren lassen muss, dass er quasi wie ein übler Strafgefangener behandelt wird und dann hier auftauchen muss und seine Fingerabdrücke abgeben muss. Wir sehen jetzt hier: Trump kommt hier gerade vorbei.«

Nach nur 20 Minuten durfte Trump das Gefängnis gegen eine Kaution von 200.000 US-Dollar wieder verlassen. Das Spektakel um den Fall war trotzdem groß. Mit einer Fahrzeugkolonne, ganz so, als wäre er noch Präsident, reiste Trump an und ab. Dabei dürfte der Ausflug ein gewisses Kontrastprogramm darstellen zu seiner Zeit im Weißen Haus.

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Dieses Fulton County Jail ist ja berühmt-berüchtigt. Da gibt es Mord und Totschlag, es ist also ein richtig schlimmes Gefängnis und da gibt es Ratten und Ungeziefer und alle möglichen Dinge, die sich da tun. Und ausgerechnet hier musste der frühere Präsident also seine Fingerabdrücke abgeben, musste sich registrieren lassen.«

Bei der Anklage in Atlanta geht es darum, dass Trump sowie 18 weitere Beschuldigte versucht haben sollen, nachträglich das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 im Bundesstaat Georgia zu beeinflussen.

Es ist bereits die vierte Anklage gegen Trump. Zuvor war schon auf Bundesebene Anklage wegen seines Vorgehens gegen die verlorene Wahl erhoben worden. In New York und Miami laufen Anklagen wegen weiterer Vorwürfen, unter anderem wegen Verstößen gegen die Wahlkampf-Gesetze.

Trump streitet alles ab – und gab sich auch rund um den Termin in Georgia als das Opfer.

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident:

»Was hier passiert, ist eine Farce für unser Rechtssystem. Wir haben nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Und jeder weiß das. Sie mischen sich in eine Wahl ein. Sie versuchen, eine Wahl zu beeinflussen. So etwas hat es in unserem Land noch nie gegeben. Es ist ihre Art, Wahlkampf zu machen.«

Trump wiederholte auch, dass er sei bei der Präsidentschaftswahl 2020 betrogen worden sei. Bis heute gibt es allerdings keine Belege oder gar Beweise dafür.

Trumps Anhänger aber glauben ihm, viele stehen weiter hinter dem Ex-Präsidenten, unterstützten ihn auch jetzt in Atlanta.

Anton Williams, Trump-Anhänger:

»Unsere Regierung nutzt unser Rechtssystem buchstäblich als Waffe, vor unser aller Augen. Das ist verrückt. Es ist traurig. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das in meinem Leben mal sehe.«

Doch außerhalb des Hardcore-Trump-Lagers könnten das Gerichtsfoto und die Verfahren dem wahrscheinlichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten im Wahlkampf empfindlich schaden.

Ronald Nelles, DER SPIEGEL:

»Weil es natürlich viele Wechselwähler gibt, die das komisch finden, dass sich jemand zum Präsidenten wählen lassen will, der ein Strafregister hat oder sogar verurteilt wird. Die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner wird das sehr skeptisch sehen und wird sich zweimal überlegen, ob sie jemanden zum Präsidenten wählen wollen, der so viel Dreck am Stecken hat – mutmaßlich – wie Donald Trump.«

Sollte Trump in diesem Fall in Georgia verurteilt werden, drohen ihm fünf bis 20 Jahre Haft. Die Staatsanwältin möchte den Gerichtsprozess noch in diesem Jahr beginnen, Trumps Team dagegen versucht, den Start sämtlicher Verfahren bis nach der Präsidentschaftswahl zu verzögern. Als gewählter Präsident könnte Trump dann möglicherweise sogar Immunität vor Strafverfolgung genießen.

Ganz egal aber, wie es weitergeht, eine Sache steht jetzt schon fest: Dieses Foto wird bleiben.