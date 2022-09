CNN zitiert aus dem in Kürze erscheinenden Buch »Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America« seiner politischen Analystin Maggie Haberman, die ebenfalls als Reporterin für die »New York Times« arbeitet und seit Jahren über Trump schreibt. Demnach erhielt Trump gelegentlich Teile von Pachtzahlungen in bar – in einem Fall in Form von Goldbarren, mit denen ein Teil der Pacht des Parkhauses im General-Motors-Gebäude in Manhattan beglichen worden sei. Trump hatte das Gebäude 1998 gekauft.