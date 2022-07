Vorsitzender des Kapitol-Ausschusses über Trump »Er hat gelogen. Er hat schikaniert. Er hat seinen Eid verraten.«

Der Untersuchungsausschuss zur Attacke auf das US-Kapitol will die Ereignisse im Weißen Haus am 6. Januar 2021 beleuchten, die Verantwortlichkeiten klären und Schlussfolgerungen ziehen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) fand nun die letzte öffentliche Anhörung vor der Sommerpause statt – und sie hatte es in sich.