William Barr, Ex-US-Justizminister: »Ich dachte, wenn er das wirklich glaubt, hat er den Bezug zur Realität verloren. Ich habe ihm gesagt, wie verrückt diese Anschuldigungen sind. Doch bei ihm gab es kein Interesse an Fakten.«



Der ehemalige US-Justizminister William Barr hat mit deutlichen Worten den Aussagen von Ex-Präsident Donald Trump widersprochen, seine Abwahl im Jahr 2020 sei durch Wahlbetrug erfolgt. Trump hatte unter anderem behauptet, manipulierte Wahlautomaten hätten zu seiner Niederlage geführt.

William Barr, Ex-US-Justizminister: »Ich habe ihm gesagt, dass das, was seine Leute der Öffentlichkeit auftischen, Schwachsinn ist. Die Behauptungen über Betrug waren Schwachsinn.«

Diese Video-Mitschnitte diverser nicht-öffentlicher Zeugenbefragungen zeigte der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols am Montag bei einer Anhörung im Kongress.



In einem anderen Video äußert sich Trumps damaliger Wahlkampfberater Jason Miller, Trump habe statt auf seine Justizexperten womöglich auf New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani gehört – als dieser nicht in bester Verfassung war.

»War jemand dabei, der nach Ihrer Beobachtung zu viel getrunken hatte?«

Jason Miller, Ex- Wahlkampfberater von Trump: »Bürgermeister Giuliani.«

»Erzählen Sie mir mehr darüber. Wie betrunken war er bei der Diskussion darüber, was der Präsident in der Wahlnacht verkünden sollte?«



Jason Miller, Ex- Wahlkampfberater von Trump: »Der Bürgermeister war definitiv betrunken, aber ich weiß nicht, in welchem Zustand er sich befand, als er mit dem Präsidenten gesprochen hat, zum Beispiel.«

Miller machte deutlich, wie Giuliani Trump möglicherweise dazu gebracht hatte, verfrüht einen Wahlsieg zu propagieren.

Jason Miller, Ex- Wahlkampfberater von Trump: »Ich glaube, Bürgermeister Giuliani hat tatsächlich gesagt, wir haben gewonnen, sie stehlen es uns. Woher kommen die ganzen Stimmen? Wir müssen sagen, dass wir gewonnen haben und dass jeder, der nicht mit dieser Position übereinstimmt, schwach ist.«

Trump hat mit einem zwölfseitigen Protestschreiben auf die Vorwürfe des Untersuchungsausschusses reagiert und darin seine Wahlsiegfantasien wiederholt. Im September will das im Gremium einen Abschlussbericht veröffentlichen.